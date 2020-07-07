Süper Lig’in 32’nci hafta programında değişiklik  

Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00’de başlayacak.

Süper Lig’in 32’nci haftasında pazartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

18:30 Kasımpaşa – Çaykur Rizespor

18:30 Hes Kablo Kayserispor – Gaziantep Futbol Kulübü

21:00 Yukatel Denizlispor – Trabzonspor

21:00 İttifak Holding Konyaspor – Medipol Başakşehir

21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor – Beşiktaş