Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 31. hafta fikstürü!

Şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, Avrupa hedefi olan ve ligde tutunmaya çalışan takımların mücadeleleri de nefesleri kesiyor. Bu hafta da seyircisiz oynanacak olan maçlarda kritik öneme sahip mücadeleler sergilenecek.

SÜPER LİG’DE HAFTANIN MAÇLARI

7 Temmuz Salı:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman) 21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)