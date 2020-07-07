SON DAKİKA | Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe ile anlaştı!

Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe ile 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalamak üzere anlaşmaya vardı. TS CLUB'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın katılımıyla gerçekleşen törende 2001 doğumlu Muhammet Taha Tepe ilk transfer tescil döneminde kendisini bordo mavili kulübe bağlayan ön sözleşmeyi imzaladı.

Kulübümüz, Muhammet Taha Tepe ile 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalamak üzere anlaşmaya vardı Detaylar https://t.co/DDeryuDWoY pic.twitter.com/DQqZ5idkZ5 — Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) July 7, 2020

Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Orhan imza töreninde yaptığı açıklamada, “Kulübümüzde forma giyen kaleciler her zaman adından söz ettirmiştir. Her dönemde Türkiye'de ve Avrupa'da gündem yaratan kalecilerimiz olmuştur. Bugün yine ileride adını çok sık duyacağınız bir isimle sözleşme imzalıyoruz. Kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çok yetenekli ve karakterli bir arkadaşımız kadromuza kattık. Genç kalecimiz Muhammet Taha Tepe'ye başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de bizler adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum” dedi.

Muhammet Taha Tepe ise yaptığı açıklamada, “Çok heyecanlıyım. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için de çok mutluyum. Umarım kulübümüzü ve başarımı isteyenleri mahcup etmem. Bunun için çok çalışacağım” dedi.