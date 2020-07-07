Rıdvan Dilmen’den transfer açıklaması! ‘Kesin 3 büyüklerden birine gidecek’

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanan Kayserispor Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Adı siyah beyazlılar ile anılan Mensah’ı yorumlayan Dilmen, ‘kesin 3 büyüklerden birine gidecek’ ifadelerini kullandı. İşte Dilmen’in açıklamaları…

‘İŞE YARAR, KONTRAYI KESER’

”N’Sakala için taraftarlar 10 tane maç başına orta yapacak birini beklemesin. Kontraları engeller. Beşiktaş’ın klasında bir sol bek değil ama mevcut şartlar için işe yarar, kontrayı keser”

Alanyasporlu Welinton’u da değerlendiren Dilmen, “Welinton uzun boylu ama atletik değil. Eğer Beşiktaş’a gelirse çok şeyi değiştirmez” şeklinde konuştu.

‘BEŞİKTAŞ’TA ÇOK ETKİLİ OLUR’

Beşiktaş’ın Mensah ile girdiği transfer sürecini de değerlendiren Dilmen, “Hasan Hüseyin’in golünde pası kim verdi, Enver Cenk. E nerede Beşiktaş savunması. Beşiktaş’ın rakiplerinde orta sahalar zaten iyi oynuyor.Mensah sıkı takımlara karşı nasıl oynar bilmiyorum ama bu gibi maçlarda çok etkili olur. Mensah kesin 3 büyüklerden birine gidecek. Eğer Beşiktaş’a gelirse çok etkili olur” ifadelerini kullandı.