ÖZET: Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe geniş maç özeti ve golleri…

Spor Toto Süper Lig’İn 31. hafta açılış mücadelesinde Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk golü 60. dakikada ev sahibi adına Bogdan Stancu’dan gelirken, maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan kaptan Emre Belözoğlu 81. dakikada Fenerbahçe’ye beraberliği getiren golü kaydetti. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı canlı izleyemeyen ve özet görüntülerini izlemek isteyen futbolseverler sayfamızdaki bağlantıyı kullanabilirler. İşte Gençlerbirliği Fenerbahçe maç özeti ve golleri…

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Süper Lig’in 31. haftasında düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği, sahasında Avrupa kupalarına katılma yarışındaki Fenerbahçe’yi konuk etti. Gençlerbirliği’nin öne geçtiği maçta Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nun muhteşem golüyle 1 puanı kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Gençlerbirliği, rakibi Fenerbahçe’ye oranla daha etkili bir oyun ortaya koyarken, yakaladığı pozisyonlarda Altay gole izin vermedi. Maça stoper olarak başlayan Jailson, yaptığı hatalarla dikkat çekerken, 20. dakikada Tahir Karapınar tarafından orta sahaya çekildi. Ozan Tufan stopere kaydırıldı.

Ozan Tufan’ın orta sahadan stopere geçmesinin ardından ise Fenerbahçe, bu kez de topun kontrolünü sağlamakta ve oyuna hükmetmekte sıkıntı çekti. İlk yarıda etkili bir futbol ortaya koyan Stancu, Altay’ı geçmeyi başaramayınca, takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi.

İkinci yarıya Jailson’ın yerine Emre Belözoğlu ile başlayan Fenerbahçe, biraz daha toparlanmış bir görüntü sergiledi. Yakaladığı birkaç pozisyonu derğerlendiremeyen konuk ekip, tam oyuna hükmetmeye başladığında kalesinde golü gördü.

Gençlerbirliği, 60. dakikada kullanılan serbest vuruşta yapılan orta sonrası Stancu ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunun temposunu düşüren Gençlerbirliği, Fenerbahçe’nin pas yapmasına izin verdi.

Kapanan rakibi karşısında baskıyı arttıramayan ve net fırsatlar bulmakta zorlanan Fenerbahçe, bir puanı Emre Belözoğlu’nun harika golüyle kurtardı. Vedat Muriqi ve Deniz Türüç’ün etkisiz performansı nedeniyle Fenerbahçe, pozisyon üretmekte oldukça zorlandı.

Fenerbahçe’ye oranla daha net fırsatlar yakalayan Gençlerbirliği ise Altay’ı geçmeyi başaramadı. Emre’nin muhteşem golüne engel olamayan Gençlerbirlği, öne geçtiği maçta 1 puana razı olarak ligde kalma yolunda önemli bir avantaj kaçırdı.

Fenerbahçe ise ilk yarısını oldukça silik geçirdiği maçın ikinci yarısında toparlansa da, galibiyeti getirecek golü atamadı. Fenerbahçe, bu puan kaybıyla Avrupa kupalarına katılma yarışında yara aldı.

Bu beraberlikle Gençlerbirliği puanını 33 yaparken, Fenerbahçe’nin puanı 50’ye yükseldi.