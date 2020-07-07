Ozan Tufan: ‘Sahaya çıkınca bir problem oluyor herkeste!’

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, stoper olarak görev yapması hakkında konuştu.

Ozan Tufan, “Bugün stoper oynamam kendi isteğimle ya da başka bir şeyle değil, o mevkide Fenerbahçe’nin ihtiyacı vardı, ben de geçtim. Fenerbahçe için ben her şeyi yaparım. İyi oynarım, kötü oynarım ama ikiletmem” ifadelerini kullandı.

Takımın konsantrasyon durumuyla ilgili olarak “Herkes konsantre ama sahaya çıkınca bir problem çıkıyor herkeste, o da tüm takımı etkiliyor, belli bir dakikadan sonra açılabiliyoruz” diyen Ozan Tufan, “Son haftalarda bir form düşüklüğü var, umarım sonraki haftalarda form düşüklüğünü giderebiliriz” diye konuştu.