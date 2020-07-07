Okan Buruk: ‘Elle oynadım ancak penaltı değildi’ dedi ama…

Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor’u 2-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada maç içinde Demba Ba’nın çalınmayan ve Mustafa Yumlu’nun elle oynadığı pozisyonda çalınan penaltı pozisyonları hakkında konuştu.

İki pozisyonun da penaltı olduğunu belirten Okan Buruk, Mustafa Yumlu’nun pozisyon ile ilgili açıklamalarına da değindi. Hakem için de baskılı ve zor maç olduğunu söyleyen Okan Buruk, “Baskı altında geliyorlar. Demba Ba´nın pozisyonunu tam görememiştim ama devre arasında gördüm, net müdahale var ve VAR çağırsaydı bu penaltı verilebilirdi. Yüzde 90 penaltı. İkinci yarıdaki pozisyon da penaltı. Kazandığımız penaltıda Mustafa da elle oynadığını söyledi. (Gülerek) Gerçi ‘Elle oynadım ancak penaltı değildi’ dedi ama… Ceza sahasının da birkaç metre içindeydi. VAR’a bakılarak penaltı çalındı. Seyircisiz maçlar da zor oluyor. Eskiden seyirci baskısı vardı, şu an teknik heyet ve yönetici baskısı var” ifadelerini kullandı.

Son üç haftada maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini de belirten Okan Buruk şunları söyledi:

“Maçın zor geçeceğini bekliyorduk, rakibimizin aldığı sonuçlar ve teknik adam değişikliği ile her şekilde mücadele edeceklerini bekliyorduk ve çıkan kadro da bunu gösterdi. İlk 45 dakikada rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı ile birlikte ataklarımız vardı, golü bekleyen takımdık. Bir tane de önemli bir pozisyon verdik, geriye düşebilirdik. Duran toptan gol bulduk, sonrasında da Mustafa Yumlu´nun eline çarpan pozisyonda penaltı golüyle 2-0 yaptık. Oyuna ofansif isimler de aldık 3´üncü golü de atabilirdik. Rakibimiz iyi savunma yaptı, tebrik ederiz. İyi bir galibiyet oldu. Son 3 maç, oyuncularım inanmış durumda. Sadece Trabzonspor ve Başakşehir yarışın içinde. Trabzonspor´un yarın oynayacağı maçı bekleyeceğiz. 3 maçımızı kazandığımızda şampiyonluğu kazanacağız. Emeklerinden dolayı oyuncularımıza teşekkür ederim.”