Muhabir Masası’nda Beşiktaş gündemi konuşuldu: ‘Fabrice N’Sakala bitti gibi…’

Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’a 3-1’lik skorla mağlup olurken dördüncü sıraya yerleşme fırsatını da değerlendirememiş oldu. Sözcü gazetesi Beşiktaş muhabiri Ali Aydın, hem bu şok mağlubiyeti hem de Beşiktaş gündemini değerlendirdi.

Skor’un yeni podcast programı Muhabir Masası’nda ilk konuk Ali Aydın olurken, programda Beşiktaş'ın Kayserispor mağlubiyeti, Rıdvan ve Ersin'in hataları ve Sergen Yalçın'ın genç oyunculara sahip çıkan açıklamaları, transfer gündemi ve Bırakmam Seni kampanyasındaki son durum değerlendirildi.

‘N’Sakala bitti gibi…’

Programda Beşiktaş’ın transfer gündemi de konuşulurken Ali Aydın, Aytemiz Alanyaspor yönetiminin açıklamaları sonrası yoğun bir şekilde gündemi oluşturan sol bek Fabrice N’Sakala’nın Beşiktaş’a transferinin bitmeye yakın olduğunu ifade etti.