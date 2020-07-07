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Sözcü

Jailson’a 20 dakika dayanıldı! Ozan stopere geçti…

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, stoperde kriz yaşadı. Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle ilk 11'de Jailson'a yer verilirken, Brezilyalı oyuncunun üst üste yaptığı hatalar sonra Ozan Tufan stopere geçti. İkinci yarının başında ise Emre Belözoğlu oyuna girdi.

19:08 -
Haberler Fenerbahçe
Jailson’a 20 dakika dayanıldı! Ozan stopere geçti…

Süper Lig’de Şampiyonlar Ligi vizesi almak adına Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkan Fenerbahçe’de maç içinde stoper krizi yaşandı. Serdar Aziz’in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle Jailson-Falette stoper ikilisiyle maça çıkan sarı lacivertliler, karşılaşmanın 20. dakikasında değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Üst üste hatalar yapan ve Gençlerbirliği’ne iki net gol fırsatı yaratan Jailson, 16. dakikada tehlikeli bölgede yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Brezilyalı savunmacının oyundan düşmesi üzerine kenar yönetimden anında hamle geldi. Jailson’u orta sahaya çeken Fenerbahçe kenar yönetimi, Ozan Tufan’ı stoperde görevlendirdi. İlk yarının kalan dakikalarını orta sahada tamamlayan Jailson, ikinci yarının başında yerini Emre Belözoğlu’na bıraktı. Ozan Tufan ise stoperde devam etti.

Sosyal medyada konuyla ilgili olarak yorum yapan bazı kullanıcılar şu ifadeleri kullandı;

Fenerbahçe Gençlerbirliği Jailson
Son güncelleme: 20:02 07.07.2020