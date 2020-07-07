Jailson’a 20 dakika dayanıldı! Ozan stopere geçti…

Süper Lig’de Şampiyonlar Ligi vizesi almak adına Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkan Fenerbahçe’de maç içinde stoper krizi yaşandı. Serdar Aziz’in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle Jailson-Falette stoper ikilisiyle maça çıkan sarı lacivertliler, karşılaşmanın 20. dakikasında değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Üst üste hatalar yapan ve Gençlerbirliği’ne iki net gol fırsatı yaratan Jailson, 16. dakikada tehlikeli bölgede yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Brezilyalı savunmacının oyundan düşmesi üzerine kenar yönetimden anında hamle geldi. Jailson’u orta sahaya çeken Fenerbahçe kenar yönetimi, Ozan Tufan’ı stoperde görevlendirdi. İlk yarının kalan dakikalarını orta sahada tamamlayan Jailson, ikinci yarının başında yerini Emre Belözoğlu’na bıraktı. Ozan Tufan ise stoperde devam etti.

Sosyal medyada konuyla ilgili olarak yorum yapan bazı kullanıcılar şu ifadeleri kullandı;

Allah aşkına şu jailson'u oyundan alın yoksa ben gidip alacağım. #jailson — BÜLENT SERTTAŞ (@bulentserttas23) July 7, 2020

jailsondan ikinci büyük hata geldi gençlerbirliği golü atamadı çok geç olmadan bu hatadan dönmek lazım jailson bu maçı kaybettirir bize #GBvFB — balkan berk (@balkanberk2) July 7, 2020

Jailson’u stoper oynatarak futbol hayatını bitirdik. Orta sahadayken çocuk gayet iyiydi. Olmadığı halde bu ısrarın sebebi ne anlamış değilim. Alt yapıdaki çocukların da şevkini kırmak bu başka bir şey değil. — Riazor – Los Turcos / #EvdeKal (@theRiazor) July 7, 2020

Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson stoper değil Jailson — ARMAN İÇİN SAVAŞ (@armanicinsavass) July 7, 2020

Henüz 16.dakikada Jailson 3 kritik hata yaptı. Koy altyapıdan birisini bu kadar hata yapmaz yemin ederim. Hem Jailsonu yedik hem oyuncu kazanamadık. — Ya yeter be (@perhapsinyo) July 7, 2020

Ajdhajdhja jailson stoperde o kadar kötü ki ozan geçti stopere pic.twitter.com/FSUmuZkstx — Gülben¹⁹⁰⁵ (@cmbmglb) July 7, 2020