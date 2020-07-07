İnsanda utanma olur!

AVRUPA iddiası olan Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor karşısında ortaya koymuş olduğu futbolla hayal kırıklığı yarattı. Nedenlere bakacak olursak;

1-SERGEN hoca takımı zihinsel olarak müsabakaya çok iyi hazırlamış ama özellikle genç futbolcular ile bazı yabancıların kafası başka yerde kalmış. Genç Rıdvan'ın rizikolu hareketleri ve yabancıların ‘biz bir an önce evimize dönmek istiyoruz' anlayışı böyle bir sonuç ortaya çıkardı. Bu isimlerin mahalle futbolcusu gibi vurdumduymaz davranışları, sonucun böyle olmasını sağladı. 35 yaşındaki Burak ve Gökhan ile 37 yaşındaki Atiba sahanın yıldızları, kendilerini paramparça ediyorlar, terinin son damlasına kadar savaşıyorlar ama diğerleri ortada yok.

2-SERGEN hoca, 10 numara pozisyonunda Atiba'ya şans verdi. Başarılı oyuncu, Burak'ın boşaltmış olduğu boş alanlara çok etkili ve doğru zamanda derin ve dilici koşular yaptı, takımı adına pozisyonlar üretti. Attığı gol bile takımın geri kalanını hareketlendiremedi. Çok çabalayan Burak, Atiba'nın performansından daha çok yararlansaydı başka bir sonuç olurdu.

3-MAALESEF Beşiktaş N'Koudou, Diaby, Boateng, Lens ve Ruiz gibi yabancı oyuncularla acilen vedalaşmalı. Büyük takımdaki ileri uç oyuncuları asist ve gol üretemiyorsa çok yetersiz ve yanlış transfer demektir. Bu müsabakada gördük ki başta Lens olmak üzere bu oyuncular mahalle maçı yapar gibi takımdan kopuk, kafalarına göre oynuyorlar. Bireysel performanslarını takım performanslarıyla birleştirip bütünleştiremedikleri gibi takımın oyun anlayışını da bozuyorlar. İnsanda biraz utanma olur. Takım arkadaşları Atiba'yı biraz örnek alır insan. Onun, Burak Yılmaz ve Gökhan'ın vermiş olduğu büyük mücadele örneğinin yarısını ortaya koymuş olsalar Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi olurdu.