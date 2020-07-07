Gençlerbirliği Fenerbahçe maçında ilginç an! Futbolcular şaştı kaldı

Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında, oyunun durmasına neden olacak bir olay yaşandı. Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi ile girdiği ancak daha sonrasında ofsayt nedeniyle kesilen pozisyon sonrası, Eryaman Stadyumu’nun çimlerini sulayan fıskiyeler bir anda çalışmaya başladı.

Futbolcuların şaşkın bakışları arasında çimleri sulamaya başlayan fıskiyeleri futbolcular ayakları ile kapatmaya çalıştı. Kimsenin beklemediği bir anda kazara çalışmaya başlayan fıskiyeler, görevliler tarafından sonlandırıldı.

Yaklaşık bir dakika süren maçın başındaki sulama işleminin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.