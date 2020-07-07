SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İki ekipte de hedef üç puan!

Corona virüsüne verilen aranın ardından lige iyi performans ile dönen Fenerbahçe, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Süper Lig'de 31. hafta açılış maçında Gençlerbirliği Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

14:56 -
Haberler Fenerbahçe
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İki ekipte de hedef üç puan!

Süper Lig 31. hafta maçları Gençlerbirliği Fenerbahçe mücadelesi ile başlıyor. Şampiyonlar Ligi şansını devam ettiren Fenerbahçe kazanarak umudunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Düşme potasının hemen üstünde bulunan Gençlerbirliği ise Fenerbahçe’yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak Gençlerbirliği Fenerbahçe maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar’ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu iki oyuncunun durumu, maç öncesi yapılacak son antrenmanda belli olacak.