Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe deplasmanda galibiyet arıyor!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftası bu akşamki Gençlerbirliği Fenerbahçe mücadelesiyle başlıyor. Pandemi sürecinde ertelenen liglerin en kısa sürede tamamlanabilmesi adına TFF maç fikstürünü öne almıştı. Süper Lig’de 32 puanla 12 sırada yer alan Gençlerbirliği ile 49 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı canlı izlemek için sayfamıda verdiğimiz linki kullanabilirsiniz. Maçı canlı izlemek için yayıncı kuruluş sistemine üye olmak gerekmektedir. İşte Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı canlı izleme linki ve maçtan notlar…

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE CANLI İZLE (Üyelik gerekmektedir)

Süper Lig'de iki haftadır kazanan ve rakiplerinin kaybetmesiyle Şampiyonlar Ligi potasına giren Fenerbahçe, küme düşme tehlikesinden uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Saat 18:30'da Eryaman Stadı'nda başlayacak kritik mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz ve sakatlıkları olan Mehmet Ekici, Sadık Çiftpınar ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek. Gençlerbirliği'nde ise Floy Ayite ve Nadir Çiftçi sakatlıkları bulunan isimler.

Ankara'daki maç öncesinde Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada, Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER:

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Vedat Muriqi