Galatasaray’ın Alanyaspor kafilesi açıklandı! Falcao ve Lemina…

Galatasaray’ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kafilede yer almadı.
Kolombiyalı oyuncu Falcao, sarı kırmızılılarda 12. lig maçını kaçırmış oldu.
Öte yandan cezası sona eren Adem Büyük kafileye katıldı
İşte kamp kadrosu;
Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.