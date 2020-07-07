Deniz Türüç oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepkiye açıklık getirdi: ‘Öfke ve isyanım…’

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken maça ilk 11’de başlayan ve 70. dakikada Fenerbahçe 1-0 yenik durumdayken yerini Garry Rodrigues’e bırakan Deniz Türüç, oyundan çıktıktan sonra gösterdiği ve ekrana yansıyan tepkilerine açıklık getirdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan ve kulübede gösterdiği tepkilere paylaşımında yer veren Deniz Türüç “Maçın adrenalini ile verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum” dedi.

Deniz “Videoda da görüleceği üzere, rakip takım adına ‘Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık’ diyorum” ifadelerini kullandı.

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27 yaşındaki futbolcu paylaşımını “Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz gol ve pozisyonaydı” sözleriyle noktaladı. Deniz Türüç hatırlanacağı üzere Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 3-1 yenildiği maçta takımının tek golüne imza atmış ve 61. dakikada skor 1-1’ken oyundan alınmasına tepki göstermişti.

Maçtan sonra ise Tahir Karapınar, Deniz’i oyundan almaları konusunda “Bir plan yapmıştık ve ona göre değişiklik yaptı. İyi de oynuyordu. Yanlış yapmış olabiliriz ama plana göre hareket ettik” diye konuşmuştu.