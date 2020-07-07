CANLI | Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Süper Lig’de iki haftadır kazanan ve rakiplerinin kaybetmesiyle Şampiyonlar Ligi potasına giren Fenerbahçe, küme düşme tehlikesinden uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Saat 18:30’da Eryaman Stadı’nda başlayan kritik mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
İLK 11’LER:
- GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu
- FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Vedat Muriqi
Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz ve sakatlıkları olan Mehmet Ekici, Sadık Çiftpınar ve Tolga Ciğerci forma giyemiyor.
Gençlerbirliği’nde ise Floy Ayite ve Nadir Çiftçi sakatlıkları bulunan isimler olurken, kaleci Nordfeldt ısınmada sakatlanınca onun yerine Ertaç Özbir ilk 11’de şans buldu.
Ankara’daki maç öncesinde Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada, Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırada yer alıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (ÜYELİK GEREKMEKTEDİR)
- MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER
- Fenerbahçe ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Gençlerbirliği (1B), tek puanını 2017/18 sezonunda deplasmanda aldı (2-2). Ankara ekibinin rakibi önündeki son galibiyeti ise Mart 2015’te evinde geldi (2-1).
- Gençlerbirliği deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde rakibini dış sahada üst üste dört kez mağlup edemedi.
- Süper Lig’de çıktığı son beş deplasmanda sadece bir puan toplayan Fenerbahçe (1B 4M), son iki karşılaşmayı kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, Şubat 2014’ten bu yana üst üste üç dış saha yenilgisi almıyor.
- Ankara deplasmanlarında çıktığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (4G 3B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında Ankaragücü karşısında aldı (1-2). Sarı-lacivertli ekip aynı sezonda başkentten daha fazla yenilgiyle en son 2008/09’da dönmüştü (vs Hacettepe, Gençlerbirliği & Osmanlıspor).
- Gençlerbirliği’ne karşı sahaya çıktığı üç resmi maçta üç gol kaydeden Vedat Muriqi, bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla rakip filelere iki gol bırakmıştı.
- Hamza Hamzaoğlu, çalıştırdığı takımların (Antalyaspor, BB Erzurumspor & Gençlerbirliği) başında çıktığı son üç Fenerbahçe maçını toplam 10 gol yiyerek kaybetti.