CANLI | Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Süper Lig’de iki haftadır kazanan ve rakiplerinin kaybetmesiyle Şampiyonlar Ligi potasına giren Fenerbahçe, küme düşme tehlikesinden uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Saat 18:30’da Eryaman Stadı’nda başlayan kritik mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

İLK 11’LER:

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu

Ertaç, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Vedat Muriqi

Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz ve sakatlıkları olan Mehmet Ekici, Sadık Çiftpınar ve Tolga Ciğerci forma giyemiyor.

Gençlerbirliği’nde ise Floy Ayite ve Nadir Çiftçi sakatlıkları bulunan isimler olurken, kaleci Nordfeldt ısınmada sakatlanınca onun yerine Ertaç Özbir ilk 11’de şans buldu.

Ankara’daki maç öncesinde Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada, Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (ÜYELİK GEREKMEKTEDİR)