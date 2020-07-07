CANLI | Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor

Başakşehir Denizlispor canlı! Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor maçı ile Süper Lig’de 31. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor’un 2 puan önünde 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, son haftalardaki düşüşüyle tehlike hattına yaklaşan Denizlispor’u konuk ediyor.

Şampiyonluk hedefleyen lider Başakşehir mutlak galibiyet isterken, Bülent Uygun’la yolların ayrılmasıyla takımın unutulmaz eski orta saha oyuncularından Levent Kartop yönetiminde hazırlanan 32 puanlı Denizlispor da ateş hattına daha fazla yaklaşmamak için puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Kartop

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Başakşehir’de sarı kart cezalısı Alexandru Epureanu ile sakatlığı devam eden Azubuike karşılaşmada forma giyemiyor. Yukatel Denizlispor’da ise eksik oyuncu bulunmuyor.