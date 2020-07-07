CANLI | Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor

Başakşehir Denizlispor canlı! Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor maçı ile Süper Lig’de 31. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor’un 2 puan önünde 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, son haftalardaki düşüşüyle tehlike hattına yaklaşan Denizlispor’u konuk ediyor.
Şampiyonluk hedefleyen lider Başakşehir mutlak galibiyet isterken, Bülent Uygun’la yolların ayrılmasıyla takımın unutulmaz eski orta saha oyuncularından Levent Kartop yönetiminde hazırlanan 32 puanlı Denizlispor da ateş hattına daha fazla yaklaşmamak için puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor.
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
DENİZLİSPOR: Tolgahan, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Kartop
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
SAAT: 21.00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
YAYIN: beIN SPORTS HD1
Başakşehir’de sarı kart cezalısı Alexandru Epureanu ile sakatlığı devam eden Azubuike karşılaşmada forma giyemiyor. Yukatel Denizlispor’da ise eksik oyuncu bulunmuyor.