Başakşehir Denizlispor maç özeti ve golleri! Başakşehir liderliğini sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında bu akşam Başakşehir ile Denizlispor karşı karşınya geldi. Başakşehir’in şampiyonluk yolundaki önemli mücadelelerinden olan maçta gülen taraf 2-0’lık skor ile ev sahibi Başakşehir oldu ve liderliğini korudu. Başakşehir Denizlispor maçının önemli pozisyonlarını ve gollerini özet görüntülerden takip edebilirsiniz. İşte Başakşehir Denizlispor maçı geniş özeti izleme sayfası…

BAŞAKŞEHİR DENİZLİSPOR ÖZET VE GOLLER

BAŞAKŞEHİR EVİNDE GÜLDÜ!

Süper Lig’in 31. haftasında haftaya lider giren Medipol Başakşehir, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Denizlispor’u 2-0 mağlup etti. Çok fazla pozisyonun yaşanmadığı karşılaşmayı Medipol Başakşehir, biri kornerden biri de penaltıdan bulduğu iki golle galip gelmeyi başardı.

Karşılaşma tempo açısından hızlı ancak pozisyon açısından oldukçe kısır geçti. Orta sahayı çabuk geçen iki takım da rakip yarı alana geçmekte zorlanmazken, final paslarındaki hatalar, pozisyonların oldunlaşmasını engelledi.

Oldukça dengeli geçen mücadelede taraftarlar gol için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Organize ataklarda gol bulamayan Medipol Başakşehir, köşe vuruşunda Crivelli’nin kafası ile öne geçti. Visca’nın penaltı golü, maçın skorunu belirledi.

İlk 45 dakikada kaleye sadece bir isabetli şut atılırken, kanatlardan yapılan ortalar genelde etkili olamadı. Lider Medipol Başakşehir, ilk yarıda kendisinden beklenen baskıyı kuramazken, Denizlispor güçlü rakibi ile başa baş mücadele etmeyi başardı.

İkinci yarı tempo olarak biraz daha hızlı başlasa da, Rodallega’nın karşı karşıya kaldığı pozisyon ve Demba Ba’nın ceza sahası içinde çektiği şut dışında uzun süre iki takım da önemli bir fırsat yakalayamadı.

Maçtaki geller duran toptan gelirken, takımların final paslarındaki hataları dikkat çekti. Hareketli oyunda yapılan ortalar da çoğunlukla isabetsiz olunca, izleyenlerin fazla pozisyon göremediği bir mücadele ortaya çıktı.

Rodallega’nın ikinci yarının başında girdiği net pozisyonda Mert’in kurtarışı, Medipol Başakşehir’in geriye düşmesini engelledi. Bu pozisyonun dışında rakibine pek fazla net fırsat vermeyen Medipol Başakşehir, kritik bir üç puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında avantajını korudu.

Medipol Başakşehi aldığı galibiyetle puanını 66 yaparak bu haftayı da lider tamamlamayı garantiledi. Denizlispor ise 32 puanda kalarak düşme korkusunu hissetmeye devam etti.