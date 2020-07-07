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Sözcü

90’dan Önce’de gündem Süper Lig’de 31. hafta maçları!

90’dan Önce’nin yeni bölümünde gündem Süper Lig’in 31. hafta maçları! Tarık Eryiğit, Tonguç Orözü ve Semih Kalkan kritik müsabakaları, hafta içi maçlarının muhtemel etkisini, şampiyonluk yarışını ve kümede kalma savaşını değerlendirdi.

SKOR
17:38 -
Haberler Futbol

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ederken son viraja girildi ve hem zirve yarışında hem de kümede kalma savaşında düğüm çözülmeye yaklaştı. 90’dan Önce’de Sözcü Skor editörlerinden Semih Kalkan, Tarık Eryiğit ve Tonguç Orözü, 31. hafta maçlarını değerlendirdi.

Ligde 31. hafta maçlarının yanı sıra hem ilk dört hem de kümede kalma mücadelesinin de değerlendirildiği programda 31. hafta öncesi takımların son durumları da masaya yatırıldı.

Programdan dakikalar

01:00 Gençlerbirliği – Fenerbahçe

08:14 Başakşehir – Denizlispor

12:06 Trabzonspor – Antalyaspor

15:07 Alanyaspor – Galatasaray

21:24 Beşiktaş – Kasımpaşa

31:14 Ligde zirve mücadelesi ve kümede kalma yarışı

90'dan Önce podcast süper lig
Son güncelleme: 17:40 07.07.2020