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Uğurcan Çakır: Galatasaray’ı yenmek çok zor

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 3-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdüğü maçın ardından bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

00:10 -
Haberler Futbol
Uğurcan Çakır: Galatasaray’ı yenmek çok zor

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışın Başakşehir’in 2 puan arkasında takibini sürdüren Trabzonspor’da başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, maçtan sonra konutu.

Galatasaray’ın eksiklerine rağmen çok zorlu bir rakip olduğunu belirten Uğurcan, “Galatasaray’ı çok iyi analiz ettik; Galatasaray’ın çok eksiği var ama Galatasaray’ı yenmek çok zor. Kırmızı kartta kadar vasat bir oyun oynadık ancak daha sonra açıldık. Çok iyi mücadele ettik ve kazandık. Hedefimiz şampiyonluk ve son ana kadar bu yarışın içerisinde olacağız. Şampiyon olamazsak da son ana kadar terimizin son damlasına kadar mücadele ettik diyeceğiz” dedi.

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