Trabzon’a piyango!

Galatasaray, en şaşaalı en büyük bütçeli aksiyon filmlerini aratmıyor. Her hafta ayrı bir macera. Şanssızlıklar, sakatlıklar, Onyekuru'yu Monaco'nun geri çağırması, tarihte görülmemiş işler oluyor, bu da olmaz artık denen ne varsa bir şekilde Cimbom'u buluyor.

Kendisi için olmak ya da olmamak maçında bu kez de Feghouli sahne aldı. Sarı-kırmızılılar onca eksiğe rağmen iyi başladığı Trabzonspor maçında golleri kaçıran taraftı. Feghouli'nin gördüğü kırmızı karta kadar. Feghouli attığı tekmeyle hem Da Costa'yı hem de Galatasaray'ı yere serdi. Maç da bu pozisyondan sonra bitti. Açıkçası Trabzonspor'a piyango vurdu. Sarı-kırmızılılar, rakibinin defansındaki hatalardan çok iyi faydalanıyordu. İbre net şekilde ev sahibinden yanaydı ama on kişi kalınca yapacak da bir şey kalmadı. Emre'nin yanlış pas tercihleri, Belhanda'nın kötü son vuruşları maçın kaderini çizdi bir yerde. Trabzonspor ise yine çok fazla geriye çekildi, topu rakibe bıraktı ama imdada Feghouli yetişti. İkinci yarıda Trabzonsporlu futbolcular, İstanbul'daki aşırı nemli havadan dolayı terledi.

Son dönemde düşüşteler ama belki de izlediğim en kötü Trabzonspor vardı sahada. Bu futbol kalan haftalarda şampiyonluk için normal şartlarda yetmez. Ama burası Türkiye, burada normal şartlar hiçbir zaman geçerli değil.

Maçta hakem olmayınca VAR fazla mesai yaptı. Cüneyt Çakır, maçtın geri kalanını da ekrandan izleyebilirdi, boşa sahaya dönmesine gerek yoktu.

Bu sonuçla artık şampiyonluk yarışı iki kişilik. Galatasaray ise muhtemelen Avrupa Ligi'ne bile gidemeyecek. Şampiyon kim mi olacak? Üzgünüm ama bundan sonra sahadaki efor yetmeyecek!