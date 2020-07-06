Süper Lig’de şampiyonluk yarışı yeniden alev aldı! 30. hafta puan durumu ve sonuçlar…

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftası zirvedeki heyecan dolu karşılaşmalarda devam etti. Süper Lig’in bitimine son dört hafta kala şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray ve Trabzonspor’un maçı nefesleri kesti. Ligde Başakşehir 63 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor Galatasaray galibiyetiyle farkı yeniden 2 puana indirdi ve rakibine yaklaştı. Trabzonspor önümüzdeki 3 hafta fikstürde Başakşehir’i takip edecek. Bordo mavililer önce Başakşehir’in oynadığı Antalyaspor daha sonra Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarına çıkacak. Beşiktaş Kayserispor deplasmanında 3 puanı alırsa Galatasaray’ı geçerek 4’üncü sıraya çıkacak.

İşte Süper Lig 30. hafta güncel puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçlar…

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MAÇ SONUÇLARI (30. HAFTA)

Denizlispor – Gaziantepspor: 0-1

Malatyaspor – Gençlerbirliği: 0-0

Ankaragücü – Alanyaspor: 1-4

Antalyaspor – Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe – Göztepe: 2-1

Kasımpaşa – Sivasspor: 0-0

Konyaspor – Rizespor: 1-0

Galatasaray – Trabzonspor: 1-3

Kayserispor – Beşiktaş: –

SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG’DE 31. HAFTA FİKSTÜRÜ

7 TEMMUZ SALI

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Göztepe-Ankaragücü

9 TEMMUZ PERŞEMBE

Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor

Beşiktaş-Kasımpaşa

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor

Son 4 haftaya girerken şampiyonluğun en büyük iki adayı Başakşehir ve Trabzonspor olarak kaldı.

İşte zirvedeki takımların kalan maçları…

BAŞAKŞEHİR: Denizlispor Konyaspor (D) Kayserispor Kasımpaşa (D)

