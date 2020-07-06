Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (6.7.2020)

Süper Lig’de oynanan 30. hafta karşılaşmalarının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Başakşehir ile Trabzonspor kazandığı haftada iki takım artık açık ara favori gösterildi. Lider Başakşehir’in oranı 1.50’den 1.40’a düşerken, ikinci sıradaki Trabzonspor’un oranı da 2.20’den 2.45’e yükseldi. Sivasspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ın şampiyonluk oranları ise binlere geldi!
1.40 Başakşehir, 2.45 Trabzonspor, 1000.00 Sivasspor, 1500.00 Galatasaray, 1500.00 Beşiktaş
Başakşehir 1.50
Trabzonspor 2.20
Galatasaray 50.00
Sivasspor 60.00
Beşiktaş 500.00