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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (6.7.2020)

iddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son 4 haftaya Trabzonspor'un önünde 2 puan farkla lider giren Başakşehir, favori gösterildi. Bordo-mavililerin oranı ise arttı! Sivasspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ise çok büyük sürpriz olarak gösterildi!

12:32 -
Haberler Futbol
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (6.7.2020)

Süper Lig’de oynanan 30. hafta karşılaşmalarının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Başakşehir ile Trabzonspor kazandığı haftada iki takım artık açık ara favori gösterildi. Lider Başakşehir’in oranı 1.50’den 1.40’a düşerken, ikinci sıradaki Trabzonspor’un oranı da 2.20’den 2.45’e yükseldi. Sivasspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ın şampiyonluk oranları ise binlere geldi!

Süper Lig 30. hafta şampiyonluk oranları

1.40 Başakşehir, 2.45 Trabzonspor, 1000.00 Sivasspor, 1500.00 Galatasaray, 1500.00 Beşiktaş

Süper Lig 29. hafta şampiyonluk oranları

Başakşehir 1.50

Trabzonspor 2.20

Galatasaray 50.00

Sivasspor 60.00

Beşiktaş 500.00

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Son güncelleme: 12:41 06.07.2020