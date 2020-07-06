Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’in 31. haftası hafta içi maçlarına sahne olacak. 7, 8 ve 9 Temmuz’da şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında birbirinden önemli maçlar oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 31. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
Gençlerbirliği – Fenerbahçe: Alper Ulusoy
Başakşehir – Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Göztepe – Ankaragücü: Fırat Aydınus
Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
Çaykur Rizespor – Kayserispor: Ali Palabıyık
Gaziantep – Konyaspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan