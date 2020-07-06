Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’in 31. haftası hafta içi maçlarına sahne olacak. 7, 8 ve 9 Temmuz’da şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında birbirinden önemli maçlar oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 31. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Gençlerbirliği – Fenerbahçe: Alper Ulusoy

Başakşehir – Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor-Antalyaspor: Halil Umut Meler

Göztepe – Ankaragücü: Fırat Aydınus

Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Çaykur Rizespor – Kayserispor: Ali Palabıyık

Gaziantep – Konyaspor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan