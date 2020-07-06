‘Şimdi olar düşünsün’ deme zamanı

Kaybedecek bir şeyin kalmadıysa kazanmak her zaman daha kolay hale gelir. Hele ki kazanmayı çok iyi bilen Sosa gibi bir kaptanın varsa… Trabzonspor’a maç almayı gösteren, o dümeni sımsıkı tutan el yine Sosa oldu Galatasaray karşısında.

Kimin nerede hangi koşuyu yapacağını, baskıda topu nerede çevireceklerini ve hücumun tüm yönlendirmesini bir orkestra şefi gibi yöneten Sosa Trabzon’u bu müthiş yarışın içine bir daha soktu.

Aslında Galatasaray’ın ilk dakikalardaki görüntüsü maçın iki tarafa da gidip geleceği izlenimini vermişti bana. Ancak Feghouli’nin yaptığı o anlamsız hareket ipleri tamamen Trabzon’a bıraktı.

Kırmızı karttan sonra penaltıyla öne geçen Trabzonspor için kalan 65 dakikayı oynamak çok basitleşti.

Hamle şansı zayıf olan Galatasaray’ı yıkmak için kenarda bekleyen Nwakaeme’ye bile ihtiyaç kalmadı. Onun yerine Novak’ın akıl dolu planı devreye girdi.

Sosa’ya istediği topu attırıp çok sevdiği arka direkte işi bitirdi.

Şampiyonluğun baskısı ya da kovalanan olmanın tedirginliği 2 haftada 4 puana mal olmuştu Trabzon için. Ancak bana göre bu galibiyet stres topunu Başakşehir’in kucağına bıraktı. Rakibinin takıldığı yeri geçersen psikolojik avantajı eline alırsın.

Kalan 4 haftada kovalayan tarafa geçmek bence Trabzon’un an itibariyle en önemli şansı. Ama bununla birlikte bekleyen 12 puanın hepsini garanti edecek, güven veren bir oyunu da yok.

Bu yarış her türlü sürprize açık. Ama şu da çok net; Galatasaray galibiyeti Trabzon için ‘şimdi onlar düşünsün’ dedirtecek şampiyonluk motivasyonudur.