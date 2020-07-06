MAÇ SONUCU | Villarreal 1-4 Barcelona

İspanya La Liga’da son iki haftayı beraberlikle geçen ve liderlik koltuğunu kaybeden Barcelona, deplasmanda Villarreal’i 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Pau Torres’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Barcelona, 14. dakikada Gerard Moreno’ya engel olamayınca skor 1-1’e geldi.

Ancak Katalan ekibinin Uruguaylı forveti Luis Suarez 20. dakikada Lionel Messi’nin asistini geri çevirmeyince skoru 2-1’e getirdi. İlk yarının son anlarında ise Arjatinli yıldızın pasını gole çeviren isim Antoine Griezmann oldu ve Barcelona soyunma odasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Barcelona, 86. dakikada Ansu Fati ile skoru 4-1’e getirince mücadeleyi bu skorla kazandı ve puanını 73 yaparak ligin bitimine 4 hafta kala lider Real Madrid’in 4 puan arkasında yer aldı. Villarreal ise 54 puanda kaldı.

Barcelona gelecek hafta sahasında Espanyol’a konuk olurken, Villarreal deplasmanda Getafe ile karşı karşıya gelecek.