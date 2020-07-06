Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Gençlerbirliği ve Sivasspor'u 2-0'la geçen ve ligde kalma adına umutlanan Kayserispor, son iki hafta maçında rakip fileye toplam 8 gol atan Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de 30. hafta son maçı öncesinde Beşiktaş, 50 puanla 5. sırada bulunurken, bu maçı kazanması halinde ezeli rakibi Galatasaray'ı sıralamada gerisinde bırakacak. Kayserispor'un ise kritik karşılaşma öncesi 28 puanı bulunuyor ve ligde 17. sırada. Sarı-kırmızılı ekip bu maçı kazanması halinde küme düşme potasından kurtulacak. İşte Kayserispor Beşiktaş maçı hakkında son gelişmeler…

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Beşiktaş maçı bu akşam 21.00'da başlayacak. Maçın hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

21.00'da başlayacak Kayserispor Beşiktaş maçı beIN SPORTS HD1’den yayınlanacak.

KAYSERİSPOR'UN YILDIZI CEZALI

Kayserispor'un bu sezon en çok gol ve asist katkısı yapan oyuncusu olan Mensah, Beşiktaş karşısında cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca Yasir cezalı, Zoran Kvrzic sakatlığı sebebiyle maçta oynamayacak diğer isimler.

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT İSİMLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta ise sakat olan isimler can sıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte, Boyd'un yanı sıra Adem Ljajic, Umut Nayir, Dorukhan ve Douglas Kayserispor maçında forma giyemeyecek isimler.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Pedro Henrique, Mesanovic, Kravets

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N’Koudou, Burak Yılmaz