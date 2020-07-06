Kayserispor Beşiktaş maç özeti ve golleri! Kartal deplasmanda yara aldı!

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Kayserispor’a 3-1’lik skor ile yenildi. Beşiktaş’ın tek golü Atiba’dan gelirken, ev sahibinde goller Hasan Hüseyin Acar (2) ve Kravets’ten geldi. Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki zorlu mücadelede kaleci Lung’un ilk yarıda gösterdiği performans büyük beğeni kazanırken galibiyette önemli rol oynadı. Kayserispor Beşiktaş maçının geniş özet görüntülerini ve gollerini izlemek isteyenler sayfamızdaki linke tıklamaları yeterli. İşte maçın özeti…

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Süper Lig’de 30. haftanın kapanış maçında Kayserispor, Beşiktaş’ı konuk etti. Hem zirve yarışını hem de kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan 3-1’lik skorla Kayserispor oldu. Kayserispor uzun bir süre sonra tehlike hattından çıktı.

Kayserispor 51’de Hasan Hüseyin Acar’la öne geçti. Geçen hafta Sivasspor deplasmanında da gol perdesini açan Hasan Hüseyin yine sahneye çıktı. Hasan Hüseyin 83’te ise inanılmaz bir frikik golü attı ve skoru 2-1 yaptı. Son sözü ise 86’da Kravets söyledi: 3-1. Beşiktaş’ın tek golü 74’te Atiba Hutchinson’dan geldi.

Kayserispor 31 puana çıkarken haftayı 14. sırada tamamladı. Beşiktaş ise Galatasaray’ın yenildiği, Sivasspor’un ise berabere kaldığı haftada kazanarak Galatasaray’ı geip 4. sıraya yerleşme şansını tepti. Beşiktaş 50 puanla 5. sırada kaldı.

Özellikle maçın ilk yarısında üç tane net gol pozisyonunda kafa vuruşlarını başarıyla çıkaran kaleci Silviu Lung adeta kalesinde devleşti. Maça damga vuran Lung, Süper Lig’in en fazla kurtarış yapan kalecisi konumunda.