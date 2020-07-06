Taraftarlar balkonları doldurdu, Karagümrük rahat kazandı!

Karagümrük taraftarına yasak işlemiyor. Corona virüsü nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları seyircisiz oynanırken, Karagümrük Stadı’nı tepeden gören evler, maç günleri tıklım tıklım oluyor.

TFF 1. Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor’u ağırlarken, taraftarlar da balkonlardaki yerlerini aldı. Stadı bayraklarla süsleyen kırmızı-siyahlılar, karşılaşma öncesinde ve maçın başlamasıyla birlikte takımlarına büyük destek verdiler.

Ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 53’e yükseltti ve play-off potasına girdi. Kümede kalma mücadelesi veren Boluspor ise bitime iki hafta kala Osmanlıspor’la farkın üçe inmesine engel olamadı.