İstanbul´un kralı Sörloth!

Attığı gollerle Trabzonspor´u şampiyonluk yarışı içinde tutan Norveçli golcü Alexander Sörloth İstanbul´da oynan maçları boş geçmiyor.

Süper Lig´in ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında lige merhaba diyen golcü oyuncu 9´uncu haftada da Başakşehir mücadelesinde takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Beşiktaş deplasmanında attığı 2 golle takımına 1 puanı kazandıran isim olan Sörloth, ligin 30´uncu haftasında oynanan Galatasaray mücadelesinde de rakip fileleri havalandırmayı başardı. Norveçli golcü, ligde oynanan İstanbul deplasmanlarında sadece Fenerbahçe´ye gol atma başarısı gösteremedi.

Sörloth, Türkiye Kupası Yarı Final 2´nci maçında Fenerbahçe ağlarına gönderdiği golle birlikte İstanbul takımlarının korkulu rüyası oldu.