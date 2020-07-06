Guardiola Çimşir

TRABZONSPOR 3 kulvarda da şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Hüseyin Çimşir'in 3 kupayı da alarak Trabzonspor tarihine adını yazdıracağını, Türkiye'nin Guardiola'sı olacağını umut ediyorum. Hocaya inanıyor ve güveniyorum.

GALATASARAY'A karşı oyuncu tercihleri uyguladığı taktik ve takımı çok iyi hazırlamasıyla gelecekte önemli bir teknik direktör olacağının sinyalini vermiş oldu.

1- TRABZONSPOR'UN kadrosundaki futbolcuların hepsi özel, birbirinden yetenekli ve kaliteli. tam kadro sahaya çıktığı zaman ligde yenemeyeceği hiçbir takım yok. Uğurcan, Sosa, Novak, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth, Abdulkadir Ömür, Abdülkadir Parmak'ı hiçbir takımda göremezsiniz. Bu oyuncu kadrosu Türkiye'deki futbolseverlerin takdir ettiği ve şampiyon olmasını arzuladığı bir kadro.

2- BU kadar yetenekli oyunculara sahip olan Trabzonspor maalesef takım olamamıştır. Bu futbolcular bireysel performanslarını iyileştirip takım performansına dönüştüremedi. Özellikle hızlı ataklarda kontratağa çıkarken garanti ve çabuk oynamaları gerekirken yanlış koşularda bulunmaları, pas hataları yapmaları nedeniyle net pozisyon üretemeyen bir takıma dönüşüyor.

3- TRABZONSPORLU futbolcular futbol karakteri olarak çok yumuşaklar, topa sahipken çok iyiler, ama top rakibe geçince sadece alan markajı yapıyorlar, rakibin çok rahat pas yapmasına, rakibin çok rahat oyun yönünü değiştirmesine kontratak yapmasına müsaade ediyorlar. En önemlisi defanstaki sporcuların çoğu adam markajı yapması gereken yerde alan markajı yapıyorlar.

4 – HÜSEYIN Çimşir takımı G. Saray'a karşı çok iyi hazırlamış. Fatih Terim'in forvetsiz taktiğine karşı iki tane hızlı stopere görev vererek, Galatasaray'ın tehlikeli orta saha oyuncularına önlem almış.