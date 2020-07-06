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Sözcü

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

Art arda aldığı iki galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı son çalışmayla tamamladı.

13:13 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya hareket edecek.

Fenerbahçe süper lig