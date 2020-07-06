CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın | Kayseri BJK canlı izle

Kayserispor Beşiktaş canlı! Kayserispor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 30. hafta heyecanı sona eriyor. Hem kümede kalma yarışını hem de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada iki taraf da mutlak galibiyet hedefliyor. Hes Kablo Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

Galatasaray ve Sivasspor’un olumsuz gidişatını göz önüne alarak 3. sırayı hedefleyen 50 puanlı Beşiktaş, 52 puanlı Galatasaray’ın mağlup olduğu, Sivasspor’un ise berabere kalarak 54 puana çıktığı haftada kazanarak Galatasaray’ı geçmek, Sivasspor’la da farkı bire indirmek istiyor. İkinci yarıda 18 puan toplayarak 28 puana çıkan Kayserispor ise yükselişini sürdürüp galip gelerek uzun aradan sonra tehlike hattından çıkmanın peşinde.

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre T., Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Mesanovic, Kravets (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N’Koudou, Burak (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

STAT: Kayseri Kadir Has Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Zoran Kvrzic ile cezalı Yasir Subaşı ve Bernard Mensah, mücadelede forma giyemiyor. Siyah-beyazlı ekipte ise cezalı Tyler Boyd’un yanı sıra sakatlığı bulunan Umut Nayir, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz ve Douglas karşılaşmada yer alamıyor.