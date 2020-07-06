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CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın | Kayseri BJK canlı izle

Süper Lig'de 30. hafta Kayserispor Beşiktaş maçı ile sona eriyor. Hem zirveyi hem de ateş hattını yakından ilgilendiren müsabakada iki taraf da üç puan hedefliyor. Beşiktaş, Galatasaray'ı geçerek üçüncülük iddiasını sürdürmeyi, Kayserispor ise tehlike hattından uzun süre sonra çıkmayı amaçlıyor. Hes Kablo Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

18:40 -
Haberler Beşiktaş
CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın | Kayseri BJK canlı izle

Kayserispor Beşiktaş canlı! Kayserispor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 30. hafta heyecanı sona eriyor. Hem kümede kalma yarışını hem de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada iki taraf da mutlak galibiyet hedefliyor. Hes Kablo Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

Galatasaray ve Sivasspor’un olumsuz gidişatını göz önüne alarak 3. sırayı hedefleyen 50 puanlı Beşiktaş, 52 puanlı Galatasaray’ın mağlup olduğu, Sivasspor’un ise berabere kalarak 54 puana çıktığı haftada kazanarak Galatasaray’ı geçmek, Sivasspor’la da farkı bire indirmek istiyor. İkinci yarıda 18 puan toplayarak 28 puana çıkan Kayserispor ise yükselişini sürdürüp galip gelerek uzun aradan sonra tehlike hattından çıkmanın peşinde.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre T., Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Mesanovic, Kravets (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N’Koudou, Burak (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

STAT: Kayseri Kadir Has Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Zoran Kvrzic ile cezalı Yasir Subaşı ve Bernard Mensah, mücadelede forma giyemiyor. Siyah-beyazlı ekipte ise cezalı Tyler Boyd’un yanı sıra sakatlığı bulunan Umut Nayir, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz ve Douglas karşılaşmada yer alamıyor.

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