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Başakşehir’in kalan maçları hangileri? Lider son dört haftada bu takımlarla karşılaşacak!

Süper Lig'de pandemi altında şampiyonluk yarışı da devam ediyor. Lig'de 30. hafta geride kalırken Medipol Başakşehir 63. puanla zirevde yer alıyor. Peki Başakşehir'in kalan maçları neler? Başakşehir son dört haftada hangi takımlarla karşılaşacak? İşte Başakşehir'in kalan son 4 maçı...

20:18 -
Haberler Başakşehir
Başakşehir’in kalan maçları hangileri? Lider son dört haftada bu takımlarla karşılaşacak!

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftası geride kalırken, 31. hafta maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig’de 30. haftanın tamamlanmasıyla Medipol Başakşehir 63 puanla lider durumda. İstanbul ekibi, son maçları da kayıpsız atlatarak şampiyon olmanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise Başakşehir’in kalan maçlarını merak ediyor. İşte Süper Lig’de lider Başakşehir’in kalan maçları…

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN KALAN MAÇLARI

31. Hafta: Başakşehir-Denizlispor

32. Hafta: Konyaspor-Başakşehir

33. Hafta: Başakşehir-Kayserispor

34. Hafta: Kasımpaşa-Başakşehir

BAŞAKŞEHİR DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir sahasında Denizlispor’u ağırlayacak. 7 Temmuz Salı akşamı saat 21.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

BAŞAKŞEHİR’DE DENİZLİ MAÇI HAZIRLIKLARI

Başakşehir Futbol Külübü’nde yer alan bilgilere göre, Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Başakşehir, 6 Temmuz Pazartesi saat 19.30'da yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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Son güncelleme: 20:24 06.07.2020