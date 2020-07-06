Başakşehir’de test sonuçları negatif

Süper Lig’de lider konumdaki Medipol Başakşehir’de futbolcular, teknik heyet ve idari kadro ve çalışanlara yapılan corona virüsü testlerinde negatif sonuca rastlanmadı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.”