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Sözcü

Başakşehir’de test sonuçları negatif

Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına dün yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

17:14 -
Haberler Başakşehir
Başakşehir’de test sonuçları negatif

Süper Lig’de lider konumdaki Medipol Başakşehir’de futbolcular, teknik heyet ve idari kadro ve çalışanlara yapılan corona virüsü testlerinde negatif sonuca rastlanmadı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.”

Corona Medipol Başakşehir süper lig