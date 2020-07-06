Aziz Yıldırım’a tehdit suçundan 4 bin TL para cezası

SÖZCÜ ÖZEL / Hayati ARIGAN / İSTANBUL İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davaya sanıklardan Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak’ın avukatı Abdurrahim Erol ile Mehmet Işık Eyigüngör’ün avukatı Seyit Kaplan katıldı.

Eyigüngör’ün avukatı Seyit Kaplan sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Abdurrahim Erol ise İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davaya konu olayla ilgili şikayetçinin bu konuyu abarttığını ve çarpıttığını ileri sürdü. Sanık Ali Cenk BaşaK’a yönelik olan tek iddianın, tanıklardan birinin müsabaka boyunca Başak’ın Eyigüngör’e dönerek, “Seni bitireceğim” şeklindeki beyanı ve iddialarına dayandırıldığını belirten avukat Erol, tanığın beyanlarını kabul etmediklerini, tehdite ilişkin hiçbir delil olmadığını ileri sürdü.

BASIN AÇIKLAMASI DAYANAK YAPILDI

Aziz Yıldırım’ın aynı sözlerden oluşan tehdit sözlerini Ali Cenk Başak ile söylediğinin iddia edildiğini belirten avukat Erol, “Müsabakadan sonra basına verdiği bir demeçte kullandığı sözler tehdit iddiasına dayanak yapılmıştır. Şikayetçi ile sanıklar arasında 7-8 polis memuru bulunmaktadır. Tehdit iddiası taşıyan sözler gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

GÖZLEMCİ TUTANAĞINDA İDDİALAR YOK

Basketbol Federasyonunun gözlemcisinin maç boyunca tuttuğu tutanağın resmi belge niteliğinde olduğunu belirten sanık avukatı, “Tehdit iddiası gerçek olsaydı, gözlemcinin tutanağında bu tehdit iddiası yer alırdı. Müsabaka boyunca iki sanığın da aynı sözleri tekrar tekrar şikayetçiye dönerek söylemesi mümkün değildir” diye konuştu.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİLER

Katılan Mehmet Işık Eyigüngör ile arkadaşı olan tanığı Osman Baydar’ın olayın ardından Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa ettiğini belirten avukat Erol, Aziz Yıldırım’ın ağzından çıkmamış sözler nedeniyle cezalandırılmak istendiğini belirtti.

“ŞAHSIM AYRI FENERBAHÇE AYRI”

Aziz Yıldırım’ın söylemediği sözlerin bir gazete küpüründen alınarak iddianameye yazıldığını anlatan avukat Erol, “Soruşturma aşamasında çözümü yapılan CD’de suça konu sözler yer almamaktadır. Aziz Yıldırım’ın açıklamalarında katılana yönelik kin ve nefret yoktur. Yıldırım, ‘Bana yapılan bir şey varsa ben bunu affederim. Benim şahsım ile ilgili bir şey yapmam ama Fenerbahçe ayrı” demiştir. Bu müvekkilim Aziz Yıldırım’ın katılanı kişisel olarak hedef almadığını gösterir. Aziz Yıldırım’a ne kadar zarar verebiliriz mantığıyla hareket edildiğini düşünüyor, sanıkların ayrı ayrı beraatlerini istiyoruz” şeklinde savunma yaptı.

CEZALARINI 10 EŞİT TAKSİTTE ÖDEYECEKLER

Mahkeme davanın bittiğini belirterek Aziz Yıldırım ile Ali Cenk Başak’ın katılan Mehmet Işık Eyigüngör’e karşı basit tehdit suçundan önce 60’ar gün adli para cezası verdi. İyi hal indirimine giden mahkeme cezayı 50’şer gün adli para cezasına çevirdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemeyen sanıkların günlüğü 80 TL’den 4’er bin TL adli para cezasını 10 eşit taksitlerle tahsiline hükmetti.

TOKAT VE TEHDİT

İddianamede, Kadıköy’de 7 Mayıs 2017 tarihinde Caferağa Spor Salonu’nda Fenerbahçe-Yakındoğu Üniversitesi kadın basketbol takımları arasındaki maç öncesinde çıkan kavgada Fenerbahçe’nin o dönemki başkanı Aziz Yıldırım’ın parmağını sallayarak Yakındoğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Mehmet Işık Eyigüngör’e tokat attığı akabinde ‘Seni bitireceğim daha beter yapacağım” dediği, maç sonrası yaptığı açıklamalarda ise “Geldim gereğini yaptım. Bundan sonra daha fazlasını yapacağım” diye tehdit ettiği ileri sürülmüştü. Fenerbahçe Yöneticisi Ali Cenk Başak’ın ise “Sen göreceksin daha beter yapacağım” dediği ileri sürülmüştü.

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“NİYETİM FENERBAHÇE’NİN HAKLARINI KORUMAK İDİ”

Aziz Yıldırım savunmasında maç öncesi tehdit olayının yaşanmadığını basketbol federasyonu gözlemcisinin raporunda böyle bir tespitin yapılmadığını, maç sonrası yaptığı basına açıklamada ise fikirlerini açıkladığını söylemişti. Sözlerinin Fenerbahçe’nin haklarını koruma adına bir söylem olduğunu belirten Aziz Yıldırım haklarının korunması kararlılığınını vurgusunu yaptığını, kesinlikle kastı olmadığını söylemişti. Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak’ın ise iddiaların asılsız olduğunu, tehdite yönelik herhangi bir delil ve tanık olmadığını söylemişti.

AVUKAT SEYİT KAPLAN: HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Duruşmanın ardından açıklama yapan Yakındoğu Üniversitesi Basketbolu Geliştirenler Spor Kulübü Derneği başkanı Mehmet Işık Eyigüngör’ün avukatı Seyit Kaplan, 07 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen basketbol müsabakasında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım tarafından müvekkilinin kasten darp edildiğini söyledi. Darp sonrasında yapılan şikâyet üzerine kasten yaralama suçunu işlediği iddiası ile Azizi Yıldırım hakkında açılan davanın halen devam ettiğini belirten avukat Seyit Kaplan, “Yapılan yargılama sonucunda bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak hakkında isnat edilen suçlamaları sabit görerek Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın müvekkilimi tehdit ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmasına karar vermiştir. Aziz Yıldırım hakkında sürdürdüğümüz hukuk mücadelesinin ilk ayağı sonuçlanmıştır” dedi.