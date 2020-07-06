Aziz Yıldırım ve annesinin ismi Düzce´de cadde ve parka verilecek

DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım´ın çok kıymetli bir spor insanı olduğunu, Düzce´ye çok önemli hizmetleri olduğunu belirterek, Aziz Yıldırım´ın ismini sokağa veya caddeye, annesinin isminin ise bir parka vereceklerini belirtti.

Faruk Özlü, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Aziz Yıldırım çok kıymetli bir spor adamıdır. Türk sporuna çok önemli katkıları olmuştur. Aynı zamanda bir Düzce tarafı vardır. Sayın Aziz Yıldırım´ın Düzce´mize çok önemli hizmetleri olmuştur. Dolayısıyla kendisinin ve annesinin Düzce´de bir parka ve sokağa isimlerinin verilmesi yaklaşık 6 aydır bizim gündemimizde. İnşallah Aziz Bey´in annesinin ismini bir parka “Sermet Yıldırım” adını vereceğiz. Yine Aziz Bey´in kendi adını da Aziz Bey´e yakışır sokağa ya da bir caddeye ismini vereceğiz. Bunu meclisimizin gündemine alacağız.”