Sofiane Feghouli tekme attı, Cüneyt Çakır kırmızı kartı çıkarttı!

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekibin yıldızı Sofiane Feghouli, ilk yarıda rakibine tekme attığı için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın 30. dakikasında Trabzonspor’un savunma oyuncusu Manuel da Costa, Faslı yıldıza yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Müdahale esnasında yere düştüğü sırada rakibine tekme atan Feghouli acı içinde yerde kıvranırken, ‘VAR’ hakemleri orta hakem Cüneyt Çakır’ın pozisyonu izlemesini istedi.

Kenara gelen tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, Feghouli’nin rakibine attığı tekmeyi tespit etti ve tecrübeli futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakada görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.