Rıza Çalımbay: ‘Hayırlı olsun… Mert Hakan ve Emre gitti’

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, güzel bir müsabaka olduğunu vurgulayarak, “İki taraf da iyi mücadele etti. Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. İlk yarı denk bir biçimde geçti. İkinci yarı üstünlüğü ele aldık. 10 kişiden sonra daha çok aldık. Bir pozisyonu değerlendirebildik. Kasımpaşa'nın çok iyi dönemine rastladık. Defans olarak orta saha olarak iyi mücadele ettik. 3 puanı alıp gitmeyi isterdik. Bazı şeyleri gerçekleştiremedik. Deplasmanda alınan puanlar puandır” şeklinde konuştu.

‘Mert Hakan gergin değildi ama çok yoruldu’

Rıza Çalımbay, futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın takımdan ayrıldığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

“Mert Hakan hayırlı olsun. Mert Hakan ve Emre gitti. Şimdi gergin ve sinirli değil. Bir hafta onunla uğraştık. Kayseri maçı önemli maçtı almamız gerekiyordu. Mert'in penaltı kaçırmasından dolayı gerginliği vardı. İyi bir şekilde gitmek istiyor. Sezon başından beri çok iyi çalışıyor. Bu sene her maçımızda oynadı. Gergin değildi ama çok yoruldu.”

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‘Böyle bir fikstürü bize yapmaları çok yanlış’

Deneyimli teknik direktör, maç fikstürü ile ilgili eleştirilerde bulunarak, “Şu anda bize yapılan hiçbir takıma yapılmadı. Bizim maçları 2 günde bir oynatıyorlar. Çarşamba günü Malatya ile oynayacağız, cumartesi Fenerbahçe ile oynayacağız. Kimsenin böyle fikstürü, yok bizim var. Bunu kimse eleştirmiyor. Bugün 5 eksikle çıktık. Bu dönemde sakatlık olabiliyor. Kartlar meydana çıkıyor. Böyle bir fikstürü bize yapmaları çok yanlış. Kupada da aynısını yaptılar ligde de aynısını yaptılar. Bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum” ifadelerini kullandı.