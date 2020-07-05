Puan durumu: Süper Lig’de 30. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu!

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftası zirvedeki heyecan dolu karşılaşmalarda devam etti. Süper Lig’in bitimine son dört hafta kala şampiyonuk için mücadele eden Galatasaray ve Trabzonspor’un maçı nefesleri kesti. Ligde Başakşehir 63 puanla zirvede yer alıyor. Bu akşam oynanan karşılaşmaların ardından ise puan durumu tablosu da değişti. İşte Süper Lig 30. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları…

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MAÇ SONUÇLARI (30. HAFTA)

Denizlispor – Gaziantepspor: 0-1

Malatyaspor – Gençlerbirliği: 0-0

Ankaragücü – Alanyaspor: 1-4

Antalyaspor – Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe – Göztepe: 2-1

Kasımpaşa – Sivasspor: 0-0

Konyaspor – Rizespor: 1-0

Galatasaray – Trabzonspor: 1-3

Kayserispor – Beşiktaş: –

SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG’DE 31. HAFTA FİKSTÜRÜ