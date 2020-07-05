ÖZET: Galatasaray 1-3 Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! Trabzonspor’dan kritik galibiyet!

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki güçlü ekibin heyecan dolu mücadelesinde hakem iki kez penaltı noktasını gösterirken, bir de kırmızı kart çıktı. Trabzonspor uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 3-1’lik skor ile ayrılırken puanını 61’e yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada kaldı. Galatasaray Trabzonspor maçının geniş özetini ve gollerini izlemek için sayfamıda paylaştığımız linki kullanabilirsiniz. İşte derbi özeti ve golleri…

GALATASARAY TRABZONSPOR DERBİ ÖZETİ

Süper Lig’in 30. haftası zirveyi çok yakından ilgilendiren dev bir maça sahne oldu. Galatasaray ile Trabzonspor arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maç konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray, 32. dakikada Feghouli’nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Trabzonspor’un golleri Sosa, Novak ve Sörloth’tan geldi Galatasaray’ın tek golünü Seri kaydetti..

Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen iki takımın mücadelesine Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları damga vurdu. Cüneyt Çakır, VAR uyarısı sonrası ilk yarıda bir kırmızı kart çıkardı, bir de penaltı kararı verdi.

İkinci yarıda Galatasaray’a pozisyon vermeyen Trabzonspor, son 20 dakikaya girilirken bulduğu ikinci golle rahatladı. Maçın uzatma dakikalarında iki takım da birer gol daha bulunca mücadele 4 golle tamamlandı.

Trabzonspor karşısına birçok eksikle çıkan Galatasaray, yine forvetsiz bir oyun anlayışı benimsedi. Başa baş geçen ilk yarının yarım saatlik bölümünde iki takım da yakaladıkları fırsatları gole çevirmeyi başaramadı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Feghouli’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı. Topa daha çok sahip olmaya başlayan Trabzonspor, 41. dakikada penaltıdan bulduğu golle öne geçmeyi başardı.

Oldukça düşük tempoda ve pozisyon açısından kısır geçen ikinci yarının son 20 dakikası hareketli geçti. Trabzonspor 70. dakikada ikinci golü bulup rahatlarken, uzatmada karşılıklı gelen goller sonucu belirledi.

Mücadelede başka gol olmayınca Trabzonspor, dev maçtan galibiyetle ayrılan takım oldu. Trabzonspor, şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir’i takibini sürdürürken, Galatasaray’ın şansı mucizelere kaldı.

Aldığı kritik galibiyetle puanını 61 yapan Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir’in 2 puan gerisinde haftayı ikinci sırada tamamladı. Galatasaray ise 52 puanda kalarak zirvenin 11 puan gerisine düştü.