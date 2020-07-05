Milica Dabovic: Kulüp başkanından tek gecelik teklif aldım!

Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ise 2008’de Beşiktaş, 2016’da Galatasaray formaları giyen Milica Dabovic, yıllar sonra itirafta bulundu.

Ülkesinin basınına konuşan Dabovic, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra transfer olduğu ve ismini vermediği Yunan ekibinin başkanı tarafından tek gecelik ilişki teklifi aldığını açıkladı.

Basketbolu bıraktıktan sonra Instagram’dan kıyafetler satan Dabovic, “Kulüp başkanı benimle yatmak istedi. O dönemde ayda 20 bin Euro maaş alıyordum. Teklifi kabul etmediğim günden sonra 3 ay boyunca maaşımı vermediler ve sonrasında sözleşmemi feshedip beni kovdular” dedi.

Bir kitap yazdığını ve yaşadıklarını anlatacağını belirten Milica Dabovic, “Bana bir gece için büyük para teklif ettiler. Ne kadar olduğu önemli değil. Bacaklarımı para için açmadım. Guruluyum. Çünkü her zaman başka bir yol vardır. Şu anda huzurluyum, mutluyum ve gururluyum” ifadelerini kullandı.

Dabovic, kulüp ismi ve kendisine teklif yapan başkanın ismini vermese de Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Yunan ekibi Palaio Faliro B.C.’ye imza attı ve burada sadece 5 maça çıktı!