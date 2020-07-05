Marcelo Saracchi cezalı duruma düştü!

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Galatasaray’da Marcelo Saracchi, Alanyaspor maçında yok! Saracchi, 18. dakikada Abdulkadir Parmak’a yaptığı faul sonrasında hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Uruguaylı sol bek bu kartla birlikte 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Galatasaray, ligin 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

22 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde Sivasspor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında da sarı kart görmüştü.