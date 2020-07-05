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Sözcü

Marcao’dan müjde veren paylaşım!

Galatasaray'da daha önce sezonu kapattığı belirtilen Marcao, Trabzonspor maçında oynamaya hazır olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

08:19 -
Haberler Futbol
Marcao’dan müjde veren paylaşım!

Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesinde Onyekuru’nun ayrılığı şok etkisi yaratırken, bir de iyi haber geldi.

Sarı-kırmızılılarda daha önce sezonu kapattığı konuşulan Marcao, Trabzonspor maçında oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Marcao yaptığı açıklamada, “Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Maçımıza tam olarak konsantre oldum ve Hocam görev verirse takımımdaki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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