SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Marcao 3 maç sonra sahada

Galatasaray’da sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Marcao, 3 maç sonra Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuştu.

23:09 -
Haberler Futbol
Marcao 3 maç sonra sahada

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, haziran ayı başında antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giymemişti. Hafta içi takımla çalışmalarına başlayan Marcao, Trabzonspor müsabakasıyla birlikte formasına kavuştu. 24 yaşındaki futbolcu, mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Marcao, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon Süper Lig'de 24, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 35 resmi müsabakada süre aldı.

galatasaray Marcao süper lig