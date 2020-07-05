MAÇ SONUCU | Liverpool 2-0 Aston Villa

İngiltere Premier Lig 33. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa ile karşılaşan şampiyon Liverpool, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 71. dakikasdında Sadio Mane’nin attığı golle 1-0 öne geçen Liverpool, 89. dakikada 19 yaşındaki futbolcusu Curtis Jones ile durumu 2-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool maçı bu skorla kazandı ve puanını 89 yaptı. Kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa ise 27 puanla 18. sırada kaldı.

Liverpool gelecek hafta deplasmanda Brighton’a konuk olurken Aston Villa sahasında Crystal Palace’ı ağırlayacak.