MAÇ SONUCU | Hatayspor 1-0 Keçiörengücü

TFF 1. Lig’de liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, Keçiörengücü’nü ağırladığı karşılaşmada 90+4’te bulduğu golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Ligin bitimine kısa bir süre kala avantajını kaybetmek istemeyen lider Hatayspor, uzun süre golsüz beraberlikle geçilen maçın 90+4. dakikasında Soner Örnek’in attığı golle 1-0 galip geldi.
Bu sonuçla puanını 60 yapan Hatayspor liderlik koltuğunu sağlamlaştırırken Keçiörengücü 44 puanda kaldı.
Gelecek hafta, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor’a konuk olacak olan Hatayspor Süper Lig’e yükselmeyi garantileyebilir. Keçiörengücü ise sahasında Karagümrük’ü ağırlayacak.