MAÇ SONUCU | Giresunspor 0-2 Erzurumspor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor ile Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Süper Lig’e çıkma yarışı yapan konuk takım 2-0 kazanmayı başardı.

Haftaya lider Hatayspor’un arkasında 4 puan farkla 2. sırada giren Erzurumspor, rakibini 1. dakikada Hamroun ve 41. dakikada Emrah Başsan’ın golleriyle mağlup etti. Bu sonucun ardından Giresunspor 44 puanla 10. sırada kalırken, Erzurumspor son 2 haftaya 2. sırada 56 puanla giriyor.

Ligin 33. haftasında Erzurumspor, play-off yarışı yapan Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor da Altınordu’nun konuğu olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada BB Erzurumspor'da Jugurtha Hamroun rakip sahanın solundan ceza sahasına girerek topu kaleye yolladı. 0-1

26. dakikada Giresunspor'da Del Valle orta sahadan getirdiği topu Milinkovic'e yolladı. Milinkovic'in çektiği şut Kaleci Sehic'te kaldı.

41. dakikada BB Erzurunspor'da Ömer Şişmanoğlu'nun pasını Emrah Başsan ceza sahasından ağlara yolladı. 0-2

44. dakikada Giresunspor'da ceza sahasında topa sahip olan Dell Valle kaleyi yokladı. Top Kaleci Sehic'te kaldı.

47. dakikada Giresunspor'da orta sahadan gelen topu kontrol eden Muhammed Himmet gole çok yaklaşarak topu az bir farkla kalenin üzerinden auta attı.

50. dakikada Giresunspor'da Milinkovic, Rusescu'dan gelen pası kaleye gönderirken, top direkten döndü.

59. dakikada Giresunspor rakip sahada baskı kurarak Milinkovic'in pasını değerlendiren Veysel, topu kalenin üzerinden auta attı.

73. dakikada Giresunspor'da Dell Valle orta sahadan kaleye kadar getirdiği topu rakip oyuncularla girdiği mücadelede auta çıkardı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Altan

Giresunspor: Metin, Numan, Ahmet Kesim (Berkan dk. 59), Mehmet Taş, Rusescu (Özgür dk. 70) Ahmet İlhan (Muhammed Himmet dk. 46), Marco Mılınkovıc (Tanase dk. 70), Murat Akça, Del Valle, Da Silva, Veysel Karani (Alpay dk. 84)

Yedekler: Onurcan, Arda, Atakan, İshak, Ertuğrul

Teknik Sorumlu: Hakan Bulut

BB Erzurumspor: İbrahim Sehıc, Antoine, Hasan Hatipoğlu (Aykut dk. 87 , Mehmet Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Emrah (Cenk dk. 66), Jugurtha Hamroun (Hasan Ayaroğlu dk. 77), Ömer (Oltan dk. 66), Mucahit, Jasmin, Osman

Yedekler: Kayacan, Mickael, İbrahim Sissoko

Teknik Sorumlu: Mehmet Özdilek

Goller: Jugurtha Hamroun (dk. 3), Emrah Başsan (dk. 41) (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Murat Akça, Numan, Berkant (Giresunspor), Jugurtha Hamroun, Oltan (BB Erzurumspor)