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Sözcü

MAÇ SONUCU | Chelsea 3-0 Watford

İngiltere Premier Lig 33. hafta karşılaşmasında Watford'u ağırlayan Chelsea, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

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Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Chelsea 3-0 Watford

İngiltere Premier Lig’de 33. hafta mücadelesinde Watford’u konuk eden Chelsea, maç boyunca hakimi olduğu karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.

Maçtaki gol perdesini 28. dakikada Olivier Giroud açarken 43’te Willan penaltıdan skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarının büyük bir bölümü sessiz geçerken 90+2’de Ross Barkley maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü attı.

Chelsea bu galibiyetle puanını 57 yaparak dördüncü sıraya yükseldi. Watford ise 28 puanda kaldı ve küme düşme hattından uzaklaşamadı.

Chelsea gelecek hafta deplasmanda Crystal Palace’a konuk olurken Watford sahasında Norwich City ile karşılaşacak.

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