MAÇ SONUCU | Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid

İspanya La Liga’da şampiyonluk merdivenlerini tırmanan Real Madrid, kaptanı Sergio Ramos’un attığı gollerle hedefine doğru yürümeye devam ediyor.

34. hafta karşılaşmasında Athletic Bilbao’ya konuk olan Başkent ekibi, Ramos’un 73. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve bitime 4 hafta kala bir maçı eksik Barcelona ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.

Ligdeki gol sayısını 10’a çıkartan stoper kaptan Sergio Ramos, pandemi dönüşü oynanan 7 maçta 5 gol atarak takımını sırtlayan isim oldu.

Madrid bu sonuçla puanını 77 yaparken Athletic Bilbao 48 puanda kaldı. La Liga 35. haftasında Real Madrid sahasında Alaves’i ağırlarken Athletic Bilbao evinde Sevilla’yı konuk edecek.